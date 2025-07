Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada del jueves dejó en evidencia, una vez más, la importancia del trabajo silencioso pero fundamental de los bomberos en la provincia de Santa Cruz. A raíz de un fuerte temporal de viento que azotó la región con ráfagas persistentes, los cuarteles de bomberos de Las Heras y Perito Moreno tuvieron un día de ardua labor, movilizándose ante diversas emergencias con profesionalismo, eficiencia y, sobre todo, compromiso con la comunidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, en Las Heras, los llamados de alerta comenzaron desde temprano. La División Cuartel 11° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz atendió múltiples requerimientos a lo largo del día por desprendimientos y voladuras de techos en distintos sectores de la ciudad, así como en la Zona de Chacras Sur, donde los vientos provocaron daños considerables en estructuras de viviendas. En cada caso, los efectivos se desplazaron rápidamente para realizar tareas de aseguramiento y desmonte preventivo de chapas y partes inestables, minimizando el riesgo de accidentes y contribuyendo a la tranquilidad de los vecinos afectados.

Por su parte, en la localidad de Perito Moreno, el personal de la División Cuartel 12da también vivió una jornada intensa. Uno de los hechos más significativos ocurrió sobre la Ruta Provincial N°43, donde se detectaron chispazos en un tendido eléctrico producto del roce con árboles cercanos, una situación que podría haber derivado en un principio de incendio. Gracias a la intervención preventiva y la coordinación inmediata con personal de Servicios Públicos, el incidente fue rápidamente controlado.

En el casco urbano de Perito Moreno, los bomberos también acudieron a un domicilio de la calle 25 de Mayo, donde el temporal arrancó por completo el techo de una vivienda. La rápida acción del equipo permitió asegurar las chapas y anclarlas nuevamente, evitando que los elementos sueltos generaran más daños o pusieran en peligro a peatones y vehículos.

A pesar de la violencia del fenómeno climático, afortunadamente no se reportaron personas heridas en ninguna de las intervenciones. Este dato no es menor: habla no solo de la capacidad técnica de los equipos, sino también de la prevención y la planificación que sostienen su accionar diario.