Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 17 de noviembre es un día triste para los vecinos de la localidad de Las Heras, dado a que se cumplen tres años del homicidio calificado por saña y alevosía de Gimena Extremador. A las 17 horas, la familia va a realizar una suelta de globos en la plaza “Bicentenario” para conmemorar a la joven que era madre de tres niños.

Un día como hoy. pero en horas de la mañana, un vecino del barrio El Calafate que se iba a trabajar y encontró el cuerpo de la joven de 29 años semidesnudo y con más de 30 puñaladas en distintas partes. El hombre tuvo que espantar a los perros que se estaban alimentando de los restos de la joven y corrió a una comisaría para advertir a la Policía.

La joven tenía 29 años cuando fue asesinada y era madre de tres niños.

El sangriento hecho tiene un solo detenido por el momento, aunque en la sociedad y las familias indican que habrían existido más de un cómplice. El expastor Nelson Saldivia continúa privado de su libertad por decisión de la Justicia, que le prorrogó la preventiva por seis meses más. La medida se tomó ante la posibilidad de que Saldivia entorpezca la causa que llegará a juicio en los próximos meses.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extremador.

El tribunal aguarda diligencias pendientes, como pericias scopométricas y mecánicas relacionadas con el hecho. Para realizarlas, debe reunirse material solicitado al Juzgado de Instrucción, a la División de Investigaciones de Las Heras, a Criminalística de Pico Truncado y al Laboratorio Regional Forense. Una vez que la justicia tenga los resultados se podrá avanzar con la fijación de fecha para el juicio.

“No voy a descansar hasta que no haya justicia”

En el marco de un día totalmente delicado para la localidad lasherense, Gabriela Extremador, madre de Gimena, acudió a su cuenta personal de Facebook y escribió una sentida carta dirigida a su hija, asesinada el 17 de noviembre del año 2023.

“Hoy 17 de noviembre es el día que marcó mi vida para siempre, no solo la mía también la de tus hijos, hermano y padre; ya tres años parece mucho, pero para mí no lo es”, comienza diciendo el posteo que la mujer compartió a horas de la madrugada de este martes.

Gabriela Extremador se presentó en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con el juez Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y continúa: “Todos los días es como si fuera el primero, hay días que no siento tu ausencia, no siento el dolor; siento que llegas a mi puerta, me abrazas como sabías hacerlo, me das ese beso con ese amor que era tan solo tuyo; el tiempo pasa tan rápido, pero para mí se detuvo ese 17 de noviembre”.

Al cierre de la publicación, Gabriela sostuvo que “me hubiese gustado haberte abrazado más, decirte cuánto te amaba, decirte que eras la niña de mis ojos y uno de los amores de mi vida; me quedaron tantas por decirte, aunque sé que sabías porque te lo hacía sentir cuando podía; te amo tanto hija de mi vida, no voy a descansar hasta que no haya justicia“.