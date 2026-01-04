Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo siniestro vial vinculado a la presencia de fauna silvestre se registró durante la noche del sábado 3 de enero y los primeros minutos del domingo sobre la Ruta Provincial N° 43, en el tramo que une la localidad de Perito Moreno con Las Heras. El episodio, que tuvo como protagonista a un vehículo particular y a un guanaco, volvió a poner en evidencia un problema recurrente en las rutas del norte de Santa Cruz, especialmente en horarios nocturnos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 57, cuando se recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre una colisión frontal en ese sector de la traza provincial. De inmediato, personal del Cuartel de Bomberos de Perito Moreno se dirigió al lugar a bordo del móvil 612. Al arribar, los efectivos constataron que no se trataba de un choque entre vehículos, sino de un impacto directo contra un ejemplar de guanaco, una situación lamentablemente habitual en esa zona.

Los equipos de emergencia en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El rodado involucrado, un Fiat Cronos, había quedado detenido sobre la banquina tras el impacto. Como primera medida, los bomberos aseguraron el área para evitar riesgos adicionales y procedieron a realizar una inspección preventiva del vehículo, con especial atención en posibles pérdidas de combustible o focos ígneos derivados del choque. Afortunadamente, se confirmó que no existía riesgo de incendio, lo que permitió estabilizar rápidamente la escena.

El conductor, único ocupante del automóvil, ya se encontraba fuera del habitáculo al momento de la llegada de los equipos de emergencia. Fue evaluado por personal del hospital local, que determinó que no presentaba lesiones aparentes ni requería traslado, más allá del lógico estado de conmoción que generan este tipo de episodios. El rápido accionar de los servicios intervinientes fue clave para descartar complicaciones mayores.

El operativo fue coordinado por la Jefatura de la Dependencia y contó con la colaboración de efectivos de la División Comisaría local, quienes trabajaron en la regulación del tránsito y en las actuaciones de rigor. El sector permaneció bajo control hasta que se garantizó la seguridad de la calzada y se normalizó la circulación.