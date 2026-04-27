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Un control vehicular de rutina en Las Heras terminó con el secuestro de un automóvil que tenía pedido de captura activo en otra provincia. El procedimiento, realizado en horas de la mañana, volvió a poner en evidencia la importancia de los operativos preventivos y del cruce de datos en tiempo real para detectar irregularidades.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho se registró este viernes 24 de abril, alrededor de las 9:30, en el acceso oeste de la ciudad, donde personal de la División de Investigaciones llevaba adelante un operativo de control vehicular y de identificación de personas. En ese contexto, los efectivos procedieron a verificar la documentación de un Volkswagen Gol Trend que circulaba en dirección a Koluel Kaike.

Durante la inspección, y mediante la consulta al sistema SIFCOF (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) -una herramienta clave que permite cruzar información a nivel nacional-, se detectó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente emitido por un juzgado federal de la provincia de Catamarca. El hallazgo activó de inmediato el protocolo correspondiente.

El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, quien, según manifestó ante los efectivos, habría adquirido el vehículo de buena fe, sin conocimiento de la situación judicial que pesaba sobre el mismo. Este tipo de argumentos no resulta infrecuente en este tipo de casos, donde muchas veces los compradores no verifican la situación legal del automotor antes de concretar la operación.

Más allá de esa declaración, el procedimiento avanzó conforme a la normativa vigente. El automóvil fue secuestrado en el lugar y se labraron las actuaciones correspondientes, quedando el conductor a disposición de la sede judicial requirente, que deberá determinar su eventual responsabilidad en el hecho.

El operativo contó además con la colaboración de la Sección Canes de Pico Truncado y personal de Bromatología local, en el marco de un despliegue integral que forma parte de las tareas preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Investigaciones en la provincia de Santa Cruz.