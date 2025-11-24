Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde-noche del domingo en Las Heras, se vio alterada por un incidente que pudo haber tenido consecuencias graves. Un vehículo colisionó contra el gabinete de gas de una vivienda ubicada en la Manzana 390 del barrio Las Américas, provocando una fuga que activó un importante despliegue de seguridad y prevención. Gracias al trabajo coordinado entre Bomberos, Distrigas y la Policía local, la situación fue controlada sin que se registraran heridos.

Según lo informado por autoridades policiales, el siniestro se produjo cuando un rodado impactó directamente sobre el nicho de gas del domicilio, generando una rotura en la conexión y una fuga sostenida que alarmó a vecinos de la cuadra. El fuerte olor en el ambiente y el riesgo de ignición obligaron a una intervención inmediata de los equipos de emergencia.

Al lugar acudió una dotación de la División Cuartel 11 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, integrada por dos efectivos especializados. Los bomberos desplegaron una línea de 45 mm de manera preventiva, procedieron al corte del suministro eléctrico de la vivienda afectada y trabajaron en la evacuación del área cercana para evitar cualquier situación de riesgo. Paralelamente, el personal de Distrigas arribó con herramientas específicas para asegurar la red y contener la fuga.

El trabajo técnico consistió en la aplicación de un torniquete metálico con prensa, un método habitual para sellar escapes en conexiones domiciliarias, mientras los bomberos permanecían atentos ante cualquier foco ígneo que pudiera originarse. La articulación entre ambas instituciones logró que el flujo de gas fuera detenido de forma segura y sin incidentes adicionales.

Una vez que el escape quedó completamente neutralizado, tanto la cuadrilla de Distrigas como la unidad de Bomberos se retiraron del lugar, dejando asegurada la vivienda y sin riesgo para los residentes ni para la comunidad. No fue necesario evacuar manzanas completas ni hubo que lamentar daños personales, un dato que los equipos remarcaron como clave en un siniestro de estas características.