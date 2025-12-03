Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Primera de Las Heras investiga al interno Emiliano Olivera (26) por atentado, resistencia a la autoridad, lesiones y daños calificados, tras agredir violentamente a dos efectivos policiales e intentar escapar de su celda. El incidente, ocurrido a las 20:15 horas del martes, finalizó con la reducción del sujeto, a quien le informaron que continuará detenido por disposición judicial, según informó La Opinión Austral.

El hecho se registró en las instalaciones de la Comisaría Primera, luego de que el oficial principal avisara que se escuchaban gritos provenientes del sector del calabozo. Según conoció este medio, un suboficial y un sargento se encontraban aplicando técnicas de reducción sobre un joven que se encontraba bajo custodia policial en la dependencia.

La situación escaló rápidamente cuando Olivera propinó golpes contra una puerta interna del sector de celdas. Al intentar intervenir, el sargento recibió un golpe de puño por parte del causante, seguido de una patada a la altura del abdomen, la cual el efectivo logró proteger con su rodilla izquierda. Tras ejercer ejercicios de sujeción, y mientras el oficial principal colaboraba, Olivera reaccionó dándole una mordida en la zona del pecho al sargento.

Además de la agresión física a los uniformados, los suboficiales informaron que el agresor arrancó y desprendió un portalámparas del cielorraso. Conforme a las atribuciones tipificadas en el Art. 176 Inc. 8 del C.P.P., se procedió a la aprehensión del causante, quien, a pesar de estar detenido, mantuvo una postura hostil y desacató al sargento interviniente, a quien insultó en repetidas oportunidades e incitó a la violencia.

Ante la gravedad de la situación, se convocó a personal del Hospital Distrital, quienes suministraron una inyección sedante al detenido. Sin embargo, a las 21:20 horas, los suboficiales informaron un nuevo incidente, dado a que Olivera había provocado el desprendimiento del marco metálico de la puerta de la sala de alojamiento y había salido con la clara intención de agredir nuevamente a los efectivos de la guardia. Los uniformados lograron reducirlo nuevamente, pero el acusado continuó oponiendo resistencia y evadiendo la cobertura humana de seguridad.

Debido a la hostilidad y para garantizar la seguridad, se coordinó con la Comisaría Segunda para el enclaustramiento del detenido, siendo trasladado a esa dependencia a las 21:35 horas del mismo martes, donde le labraron el acta de constatación correspondiente. Asimismo, se realizó un acta de inspección ocular en el lugar junto a personal de la Sección Criminalística de la localidad lasherense.

Tras una certificación médica, el sargento resultó con lesiones de carácter leves, por lo que inició la acción penal correspondiente. El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 tomó conocimiento del caso. Finalmente, a las 02:15 horas de este miércoles 3 de diciembre, a Olivera le notificaron que proseguía detenido en carácter incomunicado, conforme a directivas verbales del magistrado interviniente en autos caratulados como “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños calificados”.