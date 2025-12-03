Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal policial de la localidad de Las Heras detuvo a un joven de 19 años en el complejo 11 de Julio tras ser retenido por un grupo de amigos. El delincuente había intentado robarle a una joven de 18 años luego de empujarla y hacerla caer al suelo. El imputado, quien presentaba aliento etílico positivo, recuperó la libertad tras cumplirse los plazos legales, según dispuso el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.

Cerca de las 02:00 horas de este miércoles 3 de diciembre, personal que se encontraba de guardia en la Comisaría Primera de Las Heras recibió un llamado telefónico de la damnificada, quien solicitaba intervención urgente en el complejo que se encuentra ubicado en la intersección de las calles 1ro de Mayo y Estrada. La joven informó que sus amigos tenían retenido a un hombre que había intentado sustraerle dos celulares.

Al arribar los efectivos al lugar, constataron la presencia de dos chicos de 20 y 21 años que se encontraban reduciendo y reteniendo en el suelo a un ciudadano de 19 años. La damnificada relató que minutos antes se encontraba en la parte externa del complejo y dos delincuentes se acercaron y le quisieron robar.

La joven comentó que uno de ellos la empujó, sustrajo dos celulares y se fue corriendo junto a su cómplice. Tras el robo, los amigos de la chica salieron tras ellos y lograron detener y reducir al presunto autor. El otro involucrado huyó en dirección contraria y fue perdido de vista por los damnificados. Posteriormente, los afectados lograron recuperar sus aparatos móviles.

Finalmente, el joven quedó aprehendido tras el certificado médico que dio a conocer que el joven no presentaba lesiones, pero sí aliento etílico. Se recepcionaron las declaraciones testimoniales a los damnificados. El magistrado de turno tomó conocimiento del hecho y dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el causante sea liberado.