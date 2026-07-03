Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un preocupante episodio tuvo lugar esta noche en la ciudad de Las Heras, en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026: un menor de edad cayó de un vehículo en movimiento y terminó hospitalizado.

Luego de que el conjunto nacional se impusiera 3-2 en un partido durísimo —que se definió en tiempo suplementario y aseguró la clasificación a los octavos de final— vecinos y vecinas de distintas localidades santacruceñas salieron a las calles para celebrar con gran emoción.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada de alegría se transformó en un momento de tensión cuando un adolescente de 13 años cayó de un automóvil en movimiento, a los pies del monumento al general Las Heras.

Según pudo saber La Opinión Austral, testigos intentaron asistirlo en primera instancia hasta la llegada de la ambulancia, que luego lo trasladó inconsciente al hospital local. De acuerdo a la información que trascendió, habría sido solo un susto al no presentar lesiones de gravedad.