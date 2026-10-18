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Un hombre de 24 años denunció a su expareja, de 25, por lesiones leves y robo tras una discusión ocurrida detrás de un supermercado de la localidad de Las Heras. Ambos tienen en común un hijo de 4 años.

Según el relato del denunciante, se encontraba en la parte trasera de la sucursal de La Anónima, ubicada sobre la avenida Puerto Santa Cruz al 900, cuando tuvo un altercado con la mujer.

Al intentar retirarse para evitar mayores problemas, ella lo habría arañado en el pecho y le habría quitado el celular Samsung A26 que llevaba en un bolsillo.

El hombre contó que trató de recuperar el teléfono y que, durante el forcejeo, su expareja lo mordió en el brazo derecho. Luego, según su versión, tomó el celular y los anteojos de la mujer y se fue del lugar.

El denunciante se dirigió al hospital local, donde le certificaron lesiones leves e instó la acción penal. Más tarde fue al domicilio de su expareja para pedirle que le devolviera el teléfono, pero ella le manifestó que no tenía nada.

La denuncia quedó caratulada como lesiones leves y robo, con intervención del Juzgado de Instrucción Nº 1 y Penal Juvenil de Las Heras.