Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 43 años denunció haber sido víctima de amenazas calificadas en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio y calle Azcuénaga en Las Heras. Según la denuncia radicada en la Comisaría Segunda, el hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025, alrededor de las 20:00 horas.

El ciudadano relató que el día anterior, a las 19:53 horas, recibió un mensaje y varias llamadas del número 2975818329 a través de WhatsApp, las cuales no pudo contestar. Posteriormente, a las 20:13, recibió un mensaje de audio de un conocido, quien le ofreció una propuesta de trabajo.

Acordaron encontrarse en la dirección mencionada, a la cual el denunciante se dirigió en su vehículo particular en compañía de su esposa y el hijo menor que tienen en común, de 6 años.

Al llegar al lugar, alrededor de las 20:25, constató que se trataba de una vivienda de dos plantas, de ladrillo sin pintar. Su conocido lo invitó a ingresar, dirigiéndose al sector living. Una vez dentro, el segundo hombre le preguntó a quién le debía dinero. Además, le exigió que llamara al número 2974436275, pero nadie respondió.

En ese instante, el ciudadano que había ofrecido trabajo realizó una llamada desde su celular, activó el altavoz y fue atendido por una voz masculina que el damnificado identificó como otro conocido, quien afirmó que le debía la suma de $2.000.000.

Según la denuncia, el dueño de casa se tornó agresivo y comenzó a insultar al denunciante. En ese momento, otros dos individuos ingresaron al living. Uno de ellos, descrito como de estatura alta, contextura física delgada, pelo corto color castaño, tez trigueña, y vestido con una camiseta de San Martín de Tucumán, exhibió un arma tipo revólver y lo amenazó.

El otro individuo, también de estatura alta, contextura física delgada, pelo corto color negro, tez morena, y vestido con un buzo con capucha color negro y un pantalón joggings color negro, se ubicó junto al que lo había invitado a la vivienda.

El damnificado declaró que los dos individuos comenzaron a consumir sustancias con características similares a la cocaína antes de retirarse de la vivienda. Posteriormente, el propietario de la propiedad le envió al denunciante un número de CBU para que depositara la suma exigida. Tras esto, el vecino se retiró de la vivienda y radicó la denuncia correspondiente, temiendo por su seguridad y la de su familia. Intervino el Juzgado de Instrucción N° 1.