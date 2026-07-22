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La Justicia de Las Heras lleva adelante una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual ocurrido en el interior de una vivienda de esa localidad del norte de Santa Cruz. El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber sido sorprendida mientras dormía por un hombre que habría ingresado al domicilio durante la madrugada.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el episodio habría ocurrido alrededor de las 6 de la mañana del 17 de abril. Según la denuncia, la víctima descansaba junto a su pareja cuando despertó repentinamente al advertir la presencia de una persona desconocida dentro de la habitación.

Siempre conforme al relato presentado ante la Justicia, la mujer manifestó que el intruso le estaba realizando tocamientos sin su consentimiento. La situación provocó una inmediata reacción: comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que alertó a su pareja, quien se encontraba en el mismo dormitorio.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hombre reaccionó rápidamente y enfrentó al presunto agresor, logrando expulsarlo de la vivienda antes de que pudiera concretarse su aprehensión. Según surge de la denuncia, el sospechoso escapó del lugar y no se encontraba allí cuando arribó el personal policial.

Uno de los elementos que cobró relevancia desde el inicio de la investigación es que la pareja de la denunciante aseguró haber reconocido al hombre que habría ingresado al domicilio. De acuerdo con lo informado, ambos habrían mantenido anteriormente un vínculo laboral, circunstancia que permitió aportar una identidad concreta a los investigadores.

Ese dato fue incorporado al expediente y forma parte del conjunto de pruebas que analiza la Justicia para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar en la investigación y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Los investigadores también buscan esclarecer cómo se produjo el ingreso del sospechoso al inmueble, si existió algún tipo de vulneración de las medidas de seguridad de la vivienda o si el hombre habría accedido por una puerta o ventana sin autorización.

Por tratarse de una causa vinculada con un presunto delito contra la integridad sexual, el expediente se desarrolla bajo estricta reserva judicial, una medida prevista por la legislación para proteger la intimidad de la denunciante, preservar su identidad y evitar cualquier afectación al proceso de investigación.

En ese marco, las autoridades no difundieron información que permita identificar a la víctima ni brindaron mayores precisiones sobre las diligencias que se encuentran en curso. Tampoco se informó oficialmente si el sospechoso fue localizado o citado a prestar declaración, ya que las actuaciones continúan en plena etapa investigativa.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la Justicia dispuso distintas medidas tendientes a reconstruir lo sucedido, recolectar evidencia y verificar cada uno de los elementos aportados durante la denuncia. El objetivo es establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran surgir de la investigación.