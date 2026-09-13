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Un hombre de 34 años fue detenido durante la noche del sábado en la localidad de Las Heras, luego de protagonizar un incidente familiar en una vivienda del barrio Malvinas, de acuerdo a lo informado por parte de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado telefónico anónimo que solicitó la presencia de los efectivos en un domicilio ubicado una manzana del sector conocido como Solar 04, debido a la existencia de problemas familiares.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la propietaria de la vivienda, una mujer de 41 años, quien manifestó que momentos antes se había presentado su hermano en aparente estado de ebriedad.

Según relató, el hombre se encontraba muy alterado, profería insultos y se negaba a retirarse del hogar, pese a que ella se lo había solicitado, conoció este medio sobre la situación.

Ante esta situación, la mujer permitió el ingreso del personal policial a la vivienda. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre habría comenzado a insultarlos y a realizar gestos obscenos.

Los agentes le solicitaron en reiteradas ocasiones que abandonara el domicilio, pero el hombre no habría acatado las directivas y continuó con una actitud desafiante.

Por ese motivo, el personal procedió a reducirlo mediante el empleo de la fuerza mínima y necesaria, según consta en las actuaciones, con el objetivo de restablecer la paz y el orden público.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido en carácter de contraventor a las 23:08, luego de ser sometido a un examen médico. La actuación quedó encuadrada en la Ley 3125/10 y tomó intervención el Juzgado de Paz de Las Heras.

Finalmente, alrededor de las 5:08 del domingo 13 de septiembre, recuperó la libertad tras ser examinado nuevamente y fijar domicilio a disposición del magistrado interviniente.