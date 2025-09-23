Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del lunes en Las Heras se registró un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Un joven de 19 años protagonizó un vuelco con su camioneta Toyota Hilux en la Ruta Provincial N° 16, a escasos dos kilómetros del ejido urbano. Pese a la espectacularidad del accidente, el conductor no sufrió lesiones y pudo ser dado de alta poco después de su traslado al hospital local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió alrededor de las 13:40, cuando un llamado alertó a la División Comisaría de Las Heras sobre un siniestro vial en la zona.

Bomberos desconectando la batería de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una comisión policial acudió de inmediato y corroboró que, por motivos que aún se intentan establecer, el joven perdió el control del rodado y terminó volcando sobre una de las banquinas de la ruta. La camioneta quedó seriamente dañada tras el despiste y posterior vuelco, aunque las consecuencias para el ocupante fueron sorprendentemente leves.

Según pudo saber este diario, el conductor fue trasladado al nosocomio de la ciudad, donde médicos de guardia constataron que no presentaba heridas ni lesiones de gravedad. Este diagnóstico llevó alivio a familiares y allegados, en un hecho que bien pudo haber terminado con un desenlace muy distinto, teniendo en cuenta la violencia que suelen implicar los vuelcos en ruta.

En cuanto al vehículo, se dispuso que fuera entregado a sus propietarios para que lo retiraran por sus propios medios, una vez finalizadas las actuaciones de rigor en el lugar del accidente.