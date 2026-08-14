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Un vecino de Las Heras denunció una presunta estafa luego de advertir una compra no autorizada por $158.843 realizada con su tarjeta bancaria. La presentación fue radicada ante la Comisaría Primera, alrededor de las 19:45, y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.

De acuerdo con lo informado, el damnificado fue identificado con las iniciales O.P., de 61 años, quien relató que cerca de las 16:49 recibió un llamado telefónico de un número con característica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al atender, un hombre se presentó como M.M., supuesto operador de la empresa DirecTV, y le ofreció un descuento destinado a personas jubiladas. Para acceder al beneficio, le solicitó los datos de su tarjeta de la entidad Naranja X.

El vecino manifestó que accedió a brindar parte de la información requerida. Posteriormente, el interlocutor le pidió datos relacionados con su billetera virtual de Mercado Pago, solicitud a la que se negó. Tras esa respuesta, la comunicación se interrumpió.

Poco después, al ingresar a su cuenta de Naranja X, constató una compra efectuada en el sitio web TEMU.COM por la suma de $158.843, operación que aseguró desconocer. El denunciante presentó ante la Policía una copia de la transacción y manifestó haber sido perjudicado económicamente.

Tras tomar conocimiento de la situación, el magistrado interviniente dispuso que se iniciaran actuaciones bajo la carátula “Presunta estafa”. Intervino la Comisaría Primera de Las Heras.