La tranquila tarde del sábado en Las Heras se vio alterada por un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo a un hombre hospitalizado con una fractura en su brazo izquierdo. El siniestro ocurrió sobre la avenida Paulina Argüello, una de las arterias más transitadas de la ciudad, y movilizó de inmediato a personal policial, sanitario y peritos de Criminalística.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo saber que el hecho se produjo cuando un vehículo tipo trafic, marca Hyundai y color blanco, conducido por un hombre mayor de edad, impactó contra una motocicleta Yamaha de color negro, también guiada por un conductor masculino adulto. Si bien las circunstancias exactas de la colisión aún son materia de investigación, el golpe dejó al motociclista con lesiones de consideración, lo que motivó su rápido traslado al nosocomio local para recibir atención médica.

El diagnóstico inicial confirmó la fractura en el brazo izquierdo de la víctima, una lesión catalogada como grave según el Código Penal, lo que activó la intervención del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1. Desde allí, se ordenó que el conductor de la trafic fije domicilio mientras avanza la investigación judicial por el delito de lesiones graves.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la División Comisaría Segunda, personal sanitario y agentes del Gabinete Criminalístico local, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del hecho. Tras las actuaciones, las autoridades judiciales dispusieron que ambos rodados fueran restituidos a sus propietarios.