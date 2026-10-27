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Un niño de 8 años fue mordido en la pierna izquierda por un perro mientras estaba con su madre en la plaza “Héroes de Malvinas”, ubicada en la intersección de las calles 13 de Diciembre y Ángel Bezunartea de la localidad de Las Heras. El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 17, en la intersección de Federico Saissac y el pasaje Rastro del Ñandú.

Según denunció la mujer el lunes 26 en la Comisaría Segunda, el animal se acercó de repente al lugar en el que se encontraba junto al menor, mordió al chico y se alejó rápidamente. La madre lo trasladó al Hospital Distrital, donde un médico de guardia diagnosticó lesiones leves.

Finalmente la mamá indicó que, tras realizar averiguaciones con vecinos de la zona, identificó a una posible dueña del perro, quien viviría en el barrio Malvinas de la ciudad lasherense. En el caso intervino el Juzgado de Instrucción N° 1.