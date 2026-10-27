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Un hombre de 37 años denunció el robo de materiales y herramientas de un terreno en construcción ubicado en el barrio 110 Viviendas de la localidad de Las Heras, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, personas desconocidas ingresaron después de pasar por debajo del cerco perimetral de alambre y dañar una ventana.

El propietario contó que llegó al lugar alrededor de las 8:30 y encontró signos de ingreso en una ventana lindante a una habitación y al patio, e inmediatamente se comunicó con el personal de la Comisaría Primera de la ciudad lasherense.

Del interior faltaban una puerta de madera nueva, diez plafones de 20 V, una escalera articulada de alumno, una amoladora, un taladro eléctrico, una atornilladora eléctrica inalámbrica y herramientas varias.

Por último, el vecino les dijo a las autoridades que la última vez que había visto el terreno sin novedades fue el viernes 23 de octubre, cerca de las 18 horas, por lo que el robo habría sido el fin de semana. Tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.