La noche del sábado en el norte santacruceño estuvo marcada por un episodio que, por fortuna, no terminó en tragedia. Un automóvil que circulaba por la Ruta Provincial N° 43, a unos 10 kilómetros de la localidad de Las Heras, se prendió fuego de manera repentina en la zona del motor, lo que obligó a una intervención urgente de los bomberos de la Policía provincial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que en el caso intervino el personal de la División Cuartel 11° de la ciudad petrolera y el alerta se registró pasadas las 21 horas, cuando conductores que transitaban por el lugar divisaron las llamas y dieron aviso a las autoridades. Inmediatamente, una dotación de efectivos se desplazó hasta el sitio y, con un rápido despliegue, logró sofocar por completo el fuego que amenazaba con consumir el vehículo.

Las primeras pericias realizadas en el lugar señalaron que el incendio habría tenido un origen accidental, derivado de una falla mecánica en el motor, situación que encendió el fuego mientras el rodado avanzaba por la ruta. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos, y el episodio quedó circunscripto únicamente a daños materiales.

El trabajo de los bomberos fue clave para evitar que la situación se tornara más peligrosa, teniendo en cuenta que el siniestro ocurrió en plena vía provincial y en horario nocturno, con tránsito reducido pero constante.