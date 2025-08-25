Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del lunes, un violento accidente de tránsito alteró a la ciudad de Las Heras. Una joven de 20 años perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra el guardarraíl de la Ruta Provincial 43, frente a la plaza del barrio Malvinas. El hecho dejó como saldo lesiones de gravedad en la conductora, que debió ser trasladada de urgencia al hospital local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, el siniestro ocurrió cerca de las 2.45 de la madrugada, cuando un llamado telefónico alertó a la guardia de la Comisaría Segunda sobre un auto que había despistado en plena ruta urbana. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que un Chevrolet Celta había colisionado contra la estructura metálica de contención y que, en el interior, se encontraba la joven conductora con visibles signos de dolor y desorientación.

Según la primera versión recogida por la policía, la mujer explicó que perdió el control del volante en circunstancias que todavía se investigan. La violencia del impacto fue tal que terminó desplazada hacia el asiento trasero del rodado, una situación que refleja la magnitud del choque. Minutos más tarde, personal sanitario la trasladó al nosocomio local, donde los médicos confirmaron que presentaba lesiones de carácter grave, aunque hasta el momento se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajó el área de Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente. Según los primeros resultados, se trató de un despiste seguido de choque sin la participación de terceros vehículos. Como parte del procedimiento de rutina, se le practicó a la conductora la extracción sanguínea, la cual arrojó resultado negativo en alcoholemia.

Finalizadas las diligencias judiciales y técnicas, la unidad siniestrada fue entregada a la madre de la joven, quien retiró el vehículo por sus propios medios. En tanto, la investigación continuará para determinar si existieron otros factores que pudieron haber influido en la pérdida de control, como el estado de la calzada o una posible falla mecánica.