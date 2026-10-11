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Una joven mujer murió durante un incendio registrado en un departamento de la localidad de Las Heras. El siniestro ocurrió durante la tarde de este domingo 11 de octubre en una vivienda ubicada en el fondo de una propiedad sobre calle Alem, entre las alturas 170 y 180. Al lado hay un comercio.

Mientras se realizan las pericias para establecer cómo comenzó el fuego, un hombre permanece demorado en el hospital distrital hasta que concluyan las diligencias. En un momento se habló de que fue derivado un menor de edad que se encontraba en la casa en el momento del incendio, pero ese dato no fue confirmado.

La medida relacionada con la demora del hombre que fue trasladado al centro de salud es totalmente preventiva y su situación dependerá del avance de las actuaciones judiciales que ya están siendo instruidas por parte del Juzgado Penal N° 1 local. Se trata de la expareja de la víctima.

La casa se encuentra ubicada en la calle Alem. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación busca determinar si el fuego se originó de manera accidental o intencional. La situación causó una fuerte conmoción en los vecinos de la zona, quienes lamentaron lo sucedido a través de redes sociales.

Tras el siniestro, se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias de la muerte y reconstruir el origen del fuego. Las pericias sobre el lugar serán centrales para establecer cómo se inició el incendio y si existió intervención intencional.

La víctima tenía 22 años

El subcomisario Ángel Sánchez dialogó con Eclipse FM 96.1 y explicó que la Policía recibió un llamado por un incendio activo en una vivienda situada en la parte posterior de un inmueble, en la esquina de Alem y Primero de Mayo. Al lugar acudieron efectivos policiales y bomberos. Durante la intervención, el personal evacuó a un hombre y trabajó para controlar el fuego y el humo. Una vez que los bomberos avanzaron con las tareas, encontraron en la planta alta el cuerpo sin vida de una chica. “Tenemos una persona de sexo femenino, de 22 años, fallecida”, confirmó el efectivo durante una entrevista en el lugar. No se informó públicamente la identidad de la víctima. Bomberos estuvo presente en el lugar. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL El jefe policial señaló que el hombre evacuado permanecía demorado en el hospital mientras se aguardaba el resultado de las pericias. También lo identificó como expareja de la joven. La medida se mantenía mientras la investigación intenta establecer si el incendio fue accidental o intencional. Sánchez mencionó además que había animales en la vivienda y que varios gatitos murieron a causa del incendio, aunque no precisó la cantidad. Durante la cobertura también se preguntó por la posible presencia de un menor, pero el subcomisario dijo no tener certeza sobre ese dato, que no quedó confirmado. La escena permanecía resguardada mientras Bomberos completaba su tarea. Criminalística esperaba para ingresar y realizar las pericias, ya que, según explicó Sánchez, la estructura del segundo piso se encontraba debilitada por la exposición al fuego. El juzgado ya había tomado intervención y las causas del siniestro quedaban sujetas a los resultados de esos trabajos.