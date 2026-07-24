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Una mujer de 70 años, oriunda de la localidad de Las Heras, radicó una denuncia por robo tras regresar a su domicilio y comprobar que había sido víctima de un robo total. El hecho ocurrió en la vivienda de barrio Calafate, supo La Opinión Austral.

La damnificada se encontraba resguardada en casa de un familiar en el barrio 110 debido a las inclemencias del tiempo, y se enteró del hecho gracias a un aviso de una vecina. Inmediatamente se hizo acompañar por su yerno para regresar al inmueble y verificar lo ocurrido.

Al llegar, comprobaron que los delincuentes habían forzado la puerta de ingreso. La sorpresa fue mayor al revisar el interior: se habían llevado un inodoro que se encontraba dentro de una habitación y no estaba instalado, además de un microondas y utensilios de cocina como fuentes de vidrio y otros objetos menores.

Los autores del hecho aún no han sido identificados. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 para avanzar en la investigación correspondiente.