Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Segunda de Las Heras investiga una denuncia presentada por una mujer de 27 años contra su expareja, un hombre de 28, por presunta violación de medidas cautelares vigentes hasta marzo de 2026. La mujer recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, incluyendo stickers obscenos y un audio donde la amenazaba con tirotear su vivienda, supo La Opinión Austral.

El hecho fue registrado a las 23:25 horas del lunes primero en el domicilio de la denunciante, ubicado en el barrio 40 Viviendas. La causa se enmarca en el Expediente 11108/2025, caratulado como “abordaje intrafamiliar”, donde existen medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación dictadas contra su ex pareja.

Según la información a la que tuvo acceso este medio, la situación se desencadenó cuando un amigo de la denunciante se apersonó en su vivienda alrededor de las 17:00 horas. Durante el diálogo, el hombre le mostró a la joven su celular, dado a que había recibido mensajes de su expareja. Los mensajes incluían stickers de contenido obsceno y vulgar, además de un audio explícito en el que le advertía que iba a “tirotear su casa“.

El personal policial de la dependencia policial antes mencionada procedió a tomar la denuncia formal a la damnificada y se iniciaron las diligencias de rigor en el lugar. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 para determinar las responsabilidades penales correspondientes por la presunta infracción a las medidas cautelares impuestas y las amenazas vertidas.