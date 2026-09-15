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Hace pocos minutos de este martes 15 de septiembre ocurrió un accidente que se cobró la vida de una mujer sobre la Ruta Provincial N° 43.

El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de Las Heras y Perito Moreno, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

“El accidente ocurrió a pocos kilómetros de la ciudad lasherense, en la bajada cuando se emprende camino a Perito, creo que no es de acá la mujer”, dieron a conocer a este medio.

Asimismo se conoció que el accidente habría sido producto de un despiste seguido de vuelco, por lo que no habrían otros vehículos involucrados.

NOTICIA EN DESAROLLO.