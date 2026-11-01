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Una vecina del barrio Güemes de la localidad de Las Heras denunció que pagó $20.000 por disfraces de Halloween que nunca recibió. La compra se acordó por WhatsApp y, tras transferir el dinero, el vendedor dejó de responderle y la bloqueó.

Según la denuncia a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el contacto se inició el miércoles 29 de octubre, cerca de las 18, cuando la mujer escribió a un número telefónico para comprar los disfraces. Luego realizó una transferencia de $20.000 desde su cuenta a otra a nombre de un tercero.

El sábado 31, a las 8:37, intentó comunicarse nuevamente para consultar por el pedido, pero no obtuvo respuesta. Después advirtió que el contacto la había bloqueado y que los productos todavía no habían sido entregados.

La mujer manifestó sentirse perjudicada económicamente y radicó la denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Las Heras. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 y Penal Juvenil.