Un hombre denunció la ocupación ilegal de una vivienda de su prima en la localidad de Las Heras. El personal de la Comisaría Primera intervino y desalojó a una pareja con cuatro hijos menores, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Distrital. La justicia, a través del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, se encuentra investigando el caso.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, la policía de la localidad intervino en un conflicto por la ocupación de una vivienda ubicada en la calle Tamarisco, manzana 315, solar 03. Un hombre de 37 años se presentó en la dependencia y denunció que al llegar a la propiedad de su prima, quien reside en la provincia de Jujuy, encontró a un hombre, una mujer y cuatro menores ocupándola.

Según la denuncia, el ciudadano observó un Renault viejo, color gris oscuro, dominio ROU 413, con la puerta posterior dañada. Un hombre que se encontraba en el lugar, identificado posteriormente como un individuo de 32 años, le indicó que había sido contratado para limpiar la propiedad. La sospecha fue en escalada cuando se negó a proporcionar datos sobre la persona que, supuestamente lo contrató.

En este sentido, los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y labraron un acta de inspección ocular. Asimismo, identificaron a los ocupantes como L.M.B.M., una mujer de 33 años, junto a su pareja N.S.G., junto a sus cuatro hijos menores de edad que los estaban acompañando. La familia fue trasladada al centro de salud de la localidad lasherense para su evaluación.

Finalmente, y siguiendo directivas de la sede judicial local, los uniformados labraron un acta de fijación de domicilio a la pareja y le dieron intervención al personal de Desarrollo Social de la Municipalidad. La familia se retiró de la vivienda y entregó las llaves a la policía, quienes las resguardarán hasta que se solicite un informe a Tierras.