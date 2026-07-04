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Una madrugada de extrema violencia alteró la tranquilidad de la localidad de Las Heras, donde un enfrentamiento ocurrido en una vivienda terminó con dos personas heridas por arma blanca, dos hombres detenidos y una serie de incidentes que se trasladaron hasta el hospital local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo establecer que el episodio se registró durante las primeras horas de este sábado y demandó un importante despliegue policial tanto en el lugar del ataque como en el centro asistencial, donde también debieron intervenir las autoridades ante nuevos disturbios.

Mientras avanza la investigación, la Policía trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué originó la pelea que dejó a dos personas hospitalizadas.

Según la información preliminar, el violento episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente a un establecimiento educativo del barrio Don Bosco. Por causas que todavía son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento entre varias personas que derivó en el uso de armas blancas.

Como consecuencia de la agresión, dos personas sufrieron heridas de distinta consideración y fue necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencia y de efectivos policiales.

Al arribar al lugar, el personal logró controlar la situación y procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Las Heras para recibir asistencia médica. Sin embargo, el clima de tensión no terminó con el ingreso de las víctimas al centro de salud. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dentro del hospital también se registraron incidentes y agresiones, lo que obligó a reforzar la presencia policial para preservar el orden y garantizar la atención médica.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre esos disturbios ni precisaron si hubo nuevas personas involucradas o detenidas por esos hechos.