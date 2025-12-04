Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la mañana del miércoles en Las Heras se vio interrumpida por un llamado urgente que alertó sobre un principio de incendio en una trafic estacionada en el barrio Güemes. La escena, que podría haber escalado en cuestión de minutos, quedó bajo control gracias a la rápida intervención de la División Cuartel 11° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, cuya respuesta evitó daños mayores y posibles consecuencias para los habitantes del sector.

Según pudo saber La Opinión Austral, el aviso ingresó a través del sistema de emergencias y, de inmediato, el Móvil 315 fue despachado hacia el lugar. Al arribar, la dotación se encontró con fuego activo en la cavidad del motor del vehículo, una zona crítica donde los materiales combustibles y el cableado eléctrico pueden favorecer una rápida propagación de las llamas. Según las primeras observaciones, todo indicaba que el origen del siniestro estaría vinculado a una contingencia eléctrica, una de las causas más frecuentes de incendios vehiculares en la región.

Los bomberos actuaron con celeridad utilizando una línea de devanadera, técnica fundamental para abordar este tipo de emergencias que requieren un caudal controlado de agua y precisión en la aplicación. Gracias a ese accionar, el fuego fue contenido y extinguido en pocos minutos, evitando que afectara el habitáculo, el tanque de combustible u otras estructuras cercanas.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue que no se registraron heridos ni víctimas fatales. La intervención no solo logró preservar la integridad del rodado, sino también garantizar la seguridad de los vecinos del barrio, que observaron con preocupación la presencia del humo y el despliegue del equipo de emergencias.

Desde el Cuartel 11° destacaron la importancia del mantenimiento preventivo de los vehículos, especialmente en un contexto donde las fallas eléctricas suelen ser eventos silenciosos que pueden desencadenar siniestros repentinos.