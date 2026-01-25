Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde hace algunos días, la comunidad de Pico Truncado se encuentra consternada luego de que tomase repercusión el caso de “Vaquita”, una perrita ya conocida por los vecinos por vivir en la vía pública.

De acuerdo a lo que consignó HD, el animal fue hallado con lesiones y trasladado a una veterinaria, donde fue atendido por el veterinario Tomás Sosa. Allí recibió medicación para el dolor y la fiebre, y se constató que presentaba lesiones compatibles con un abuso, lo que le ocasionó complicaciones de salud, entre ellas no poder controlar esfínteres, motivo por el cual se están reuniendo pañales para “Vaquita”.

Es de destacar que la persona que la encontró decidió hacerse cargo de su cuidado y adoptarla, garantizando su resguardo y atención veterinaria. De esta manera, “Vaquita” se encuentra en proceso de recuperación.

Indignación

El hecho fue difundido en redes sociales y derivó en numerosas publicaciones de vecinos que señalaron a un hombre como presunto responsable, solicitando que el caso sea investigado por la Justicia.

Desde la página Proteccionistas Pico Truncado, integrado por proteccionistas independientes, manifestaron: “La indignación es de todos, lo entendemos. La bronca y las ganas de ‘hacer’ juicio por mano propia no es la solución. No tenemos pruebas fehacientes sobre quien fue el perpetrador. Se están subiendo fotos de un hombre, pero no tenemos pruebas de que realmente sea él”.

“Llamo a la cordura y la razón. Nosotros no avalamos la justicia por mano propia”. PROTECCIONISTAS PICO TRUNCADO

“Hago un llamado a la justicia de Pico Truncado para que investigue de oficio, como corresponde. Hay cámaras en el pueblo, eso debería ayudar a encontrar al culpable. No avalamos ninguna acción particular que atente contra la seguridad de cualquier individuo, sea sospechoso o no… Nuestro respeto por la vida y por la ley nos distingue de los individuos enajenados que cometen estos hechos aberrantes. Pedimos una investigación seria del hecho“, agregaron.

Vecinos con sus mascotas pidieron justicia por “Vaquita”.

Además, dieron a conocer que “quien adoptó a ‘Vaquita’ no quiere hacer la denuncia, pues tampoco tiene pruebas de quien es el horrible ser que hizo esto. Llamo a la cordura y la razón. Nosotros no avalamos la justicia por mano propia”.