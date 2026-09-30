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Un auto y un ciclomotor protagonizaron un fuerte impacto en el cruce de las calles Islas Malvinas y 13 de Diciembre de Las Heras. La víctima, un joven de 18 años domiciliado en el barrio Cooperativa, debió ser derivada de urgencia al nosocomio local tras la intervención de las fuerzas de seguridad y de salud.

De acuerdo con las precisiones brindadas por el informe policial, el hecho fue registrado exactamente a las 09:45 horas, momento en que las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido a través de un alerta al comando radioeléctrico. De inmediato, un patrullero se dirigió hasta la convulsionada esquina de las calles Islas Malvinas y 13 de Diciembre para verificar lo ocurrido y prestar las primeras intervenciones de rigor.

Al arribar a la escena del accidente, los efectivos de la fuerza de seguridad constataron la veracidad del impacto y procedieron a resguardar la zona. Allí se encontraban detenidos los dos vehículos involucrados: un automóvil marca Chevrolet Aveo y una motocicleta marca Motomel CC-150. La violencia del impacto sobre la cinta asfáltica provocó daños visibles en las estructuras de los rodados y la pronta atención a sus ocupantes.

A través de las primeras averiguaciones en el lugar de los hechos, se logró identificar a los dos conductores que protagonizaron el accidente. El automóvil era conducido por un hombre de 47 años de edad, domiciliado en el sector de Chacra Sur. Por su parte, la motocicleta de menor cilindrada era guiada por un joven de 18 años, con residencia registrada en el barrio Cooperativa de la misma localidad santacruceña.

Como consecuencia directa del choque, el joven que transitaba en la moto llevó la peor parte y manifestó intensas dolencias físicas enfocadas de manera crítica en sus extremidades inferiores. Ante el cuadro de dolor y la necesidad de descartar complicaciones mayores, personal sanitario acudió con premura al lugar del siniestro a bordo de una ambulancia, donde le brindó los primeros auxilios de contención. Posteriormente, el equipo médico dispuso su traslado de urgencia al nosocomio local para realizar un chequeo exhaustivo.

Una vez en la guardia del hospital de Las Heras, los profesionales de la salud le practicaron los estudios radiológicos y clínicos correspondientes. Según consta de forma oficial en el reporte posterior, tras el examen médico realizado en el nosocomio se confirmó de forma fehaciente que el joven de 18 años resultó con lesiones a considerar, por lo que quedó bajo estricta asistencia y observación médica para evaluar su evolución física.