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Una serie de graves episodios de violencia registrados durante una misma jornada en Las Heras culminó con la detención de un hombre de 48 años, acusado de agredir físicamente a su expareja, amenazar con un arma blanca a un empleado de una verdulería e intentar cometer un robo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo establecer que todo comenzó cuando una mujer denunció que su expareja ingresó al patio de su vivienda y le pidió que guardara un televisor y una bolsa con diversos elementos. Ante la negativa, el hombre reaccionó violentamente, la empujó, la tomó del cabello y la hizo caer al suelo para luego propinarle golpes y patadas.

La agresión terminó cuando una menor salió a pedir ayuda, situación que provocó la huida del agresor, quien abandonó los objetos en el patio. Tras la denuncia, intervino el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras, que dispuso el secuestro de los elementos hallados.

Horas después, el mismo individuo fue señalado como autor de un violento episodio en una verdulería ubicada en la intersección de las calles Río Turbio y General Güemes. Según la denuncia, tomó del cuello a un empleado de 23 años y le apoyó un cuchillo mientras exigía bebidas alcohólicas. La maniobra se frustró cuando una mujer vinculada al comercio intervino y se negó a entregar la mercadería.

Antes de escapar, el sospechoso rompió de una patada el cristal de una ventana del local. Personal de la Comisaría Segunda inició un operativo de búsqueda y logró localizarlo cuando caminaba por la calle J.J. Paso. Al advertir la presencia policial intentó escapar e ingresó a un kiosco, aunque fue reducido pocos minutos después. En su huida descartó un cuchillo de mango blanco que fue secuestrado por los efectivos.

El hombre fue identificado como Carabajal M. F., de 48 años. Por disposición judicial quedó detenido e incomunicado mientras avanzan las investigaciones por los distintos hechos que se le atribuyen.