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Un violento episodio de inseguridad sacudió a la comunidad de Las Heras durante la tarde del lunes, cuando una adolescente de 16 años resultó herida con un arma blanca en medio de un robo callejero. El hecho generó preocupación entre vecinos de la localidad petrolera, donde nuevamente la inseguridad quedó en el centro de la escena.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo saber que alrededor de las 18:30 horas la menor ingresó de urgencia a la guardia del hospital local con una lesión de consideración en una de sus manos, producto de un ataque con arma punzocortante. La situación activó rápidamente el protocolo policial y judicial para este tipo de hechos, especialmente por tratarse de una víctima menor de edad.

Según el relato brindado por la adolescente a las autoridades, todo ocurrió en inmediaciones de las calles Mitre y Estrada. Allí habría sido interceptada por un hombre que, tras exhibir un arma blanca, la intimidó para exigirle la entrega de su teléfono celular. En medio de la situación de extrema tensión, el delincuente terminó lesionándola antes de escapar rápidamente del lugar.

La víctima no pudo aportar mayores precisiones sobre las características físicas del agresor ni datos que permitan una identificación inmediata, situación que complica por el momento la investigación. No obstante, desde el primer momento efectivos de la División Comisaría Primera iniciaron distintas tareas investigativas para intentar reconstruir los movimientos del atacante y determinar hacia dónde huyó tras concretar el asalto.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran relevamientos en la zona, entrevistas con posibles testigos y el análisis de cámaras de seguridad cercanas que puedan haber registrado el recorrido del sospechoso. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, que impartió directivas para avanzar en la identificación del autor del hecho.

Por estas horas, la investigación avanza contrarreloj para intentar identificar al agresor y esclarecer un hecho que volvió a encender las alarmas en la comunidad. Mientras tanto, la adolescente continúa recuperándose de la herida sufrida durante el ataque.