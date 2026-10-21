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Un vecino del barrio Malvinas de la ciudad de Las Heras denunció que intentaron engañarlo con una supuesta promoción para jubilados y pensionados. El trámite legal fue realizado en las instalaciones de la Comisaría Segunda y la investigación se realizará bajo la carátula de estafa.

Según relató el damnificado, alrededor de las 10:50 recibió una llamada por WhatsApp desde un número que tenía como foto de perfil el logo del supermercado La Anónima. Del otro lado, un hombre se identificó como personal de atención al cliente de esa sucursal y le ofreció la posibilidad de acceder a un descuento del 40%.

El vecino se mostró interesado y siguió las instrucciones del interlocutor, que le envió un enlace y le comentó que debía entrar al mismo para acceder al beneficio en su próxima compra. Luego, le solicitaron una transferencia de $400.000 a una cuenta del Banco Nación.

El denunciante realizó el envió del dinero solicitado, indicó que no obtuvo respuesta después de seguir esas indicaciones y manifestó sentirse perjudicado económicamente. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 local.