Tapa especial de La Opinión Austral: Crónica TV ganó tres Martín Fierro ¡NOCHE DE GALA Y TRES MARTÍN FIERRO PARA CRÓNICA TV!

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡NOCHE DE GALA Y TRES MARTÍN FIERRO PARA CRÓNICA TV! La señal se destacó en la ceremonia con los premios para “Siempre Noticias”, “Duro de Callar” y “El Defensor”. Una cobertura especial con las mejores imágenes de la celebración y los equipos ganadores.

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS EN LA ALFOMBRA ROJA. Marcelo Carbone, Adrián Frascino, Germán Mónaco y Facundo Pedrini hablaron con La Opinión Austral sobre los reconocimientos y el vínculo de Crónica TV con su audiencia.

YANINA Y DIEGO LATORRE TAMBIÉN HABLARON CON LOA. Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose realizaron entrevistas a los protagonistas durante la noche de premiación.

MIRÁ MÁS FOTOS Y ENTREVISTAS en laopinionustral.com.ar.