Tapa especial de La Opinión Austral: ¡Gracias eternas!

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La Selección Argentina perdió 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo después de una campaña inolvidable. El equipo de Lionel Scaloni disputó todo el tiempo suplementario con un jugador menos, luchó hasta el último minuto y cerró una actuación que quedará en la historia.

Lionel Messi se despidió de los mundiales entre lágrimas y el reconocimiento de millones de argentinos. La “Scaloneta” volvió a emocionar al país con un grupo que hizo de la resiliencia, el compromiso y el sentido colectivo su mayor fortaleza.