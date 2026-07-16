Tapa especial de La Opinión Austral: Historia pura, Argentina finalista del Mundial 2026 tras una remontada memorable ante Inglaterra

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¡Argentina está otra vez en la final del Mundial! La Selección logró una remontada histórica ante Inglaterra, ganó 2-1 y ahora irá por la cuarta estrella frente a España.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez fueron los héroes de la clasificación. Enzo marcó un golazo para el empate y Lautaro, ingresando desde el banco, convirtió el tanto decisivo sobre el final.

La celebración dejó una imagen que recorrió el mundo. Los jugadores festejaron con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, mientras Leandro Paredes reafirmó: “Las Malvinas siempre serán argentinas”.

Lionel Messi volvió a ser determinante, aportando dos asistencias en otro partido consagratorio para la Selección.