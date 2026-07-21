Tapa especial de La Opinión Austral: para Lionel Messi, “el dolor es muy grande y va a costar cerrar esta herida”

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El capitán de la Selección Argentina rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante toda la Copa del Mundo. “Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, expresó.

Mientras tanto, la “Scaloneta” regresó al país y fue recibida como un verdadero equipo de héroes. Encabezados por Claudio “Chiqui” Tapia, Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi, los integrantes del plantel arribaron a Ezeiza escoltados por el Regimiento de Granaderos.”

Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, destacó Messi, quien también felicitó a España por la obtención del título mundial.