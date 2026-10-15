Tapa especial de La Opinión Austral por la muerte de Jorge “Roña” Castro: “¡Hasta siempre, Campeón!

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HASTA SIEMPRE, CAMPEÓN: MURIÓ JORGE “EL ROÑA” CASTRO

El boxeador nacido en Caleta Olivia fue campeón mundial de peso mediano de la AMB y dejó una marca en la historia del deporte argentino. Su trayectoria incluyó 130 victorias en 144 peleas, 90 de ellas por nocaut, y un fuerte compromiso social con comedores y merenderos comunitarios.

LU12 AM680 RECUERDA SU ÚLTIMA ENTREVISTA

En abril de 2023, Castro visitó los estudios de la radio y habló de su amor por Caleta Olivia. Su hermano Javier, su pareja Noelia Vigliarolo y referentes de su entorno lo recordaron en entrevistas con La Opinión Austral.

LAS HERAS DESPIDIÓ A MARTINA RÍOS

Una multitud acompañó a la joven en el cementerio y participó de la convocatoria “Una vela por Martina” en la plaza San Martín. Su mamá, Cintia Fernández, pidió justicia; Enzo Acosta, acusado de causar su muerte en un incendio, continúa internado con custodia policial.

PURICELLI RESPALDÓ LA GESTIÓN DE VIDAL

En una entrevista exclusiva con LU12 AM680, el exgobernador Arturo Puricelli se refirió a la gestión del mandatario provincial. Ambos compartieron el acto por el 41° aniversario de El Chaltén.

DETUVIERON A UN HOMBRE POR UN ATAQUE SEXUAL EN RÍO GALLEGOS

Un hombre de 42 años fue demorado por la Policía tras una denuncia por la presunta violación de un joven, pero recuperó la libertad.

POLÉMICA POR EL CASO “PATO” GARCÍA

El abogado de uno de los acusados cuestionó la información difundida por Prefectura sobre un operativo y sostuvo que los lingotes secuestrados no eran de oro.

ABEL PINTOS GANÓ EL MARTÍN FIERRO DE ORO

El cantautor obtuvo la estatuilla principal en la fiesta de la música argentina. La Opinión Austral realizó una cobertura especial y entrevistó a Candu Domínguez.

ENTRADAS PARA DON OSVALDO Y SORTEO POR EL DÍA DE LA MADRE

La Opinión Austral propone participar por pares de entradas para ver a la banda y de un sorteo especial por el Día de la Madre.