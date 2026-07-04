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Argentina sufrió, pero está en octavos de final. La Selección derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y sigue en carrera en el Mundial.
Lionel Messi abrió el marcador con su séptimo gol en el torneo y alcanzó los 20 tantos en Copas del Mundo, ampliando su histórica marca con la camiseta argentina.
Lisandro Martínez puso el 2-1 y, cuando el partido parecía complicarse, Cristian “Cuti” Romero marcó el gol del triunfo a los 111 minutos para sellar la clasificación.
Lionel Scaloni resumió el sufrimiento del equipo: “Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba”.
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