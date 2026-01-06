Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Los Antiguos se investiga una denuncia por presunto acoso contra el abuelo de una menor. Una niña de 13 años le relató al padre que el señor -familiar de su amiga- la tocó en la zona de los glúteos y la observó de manera inapropiada mientras cerraba el portón de la casa. El hombre denunció el caso en la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” y solicitó intervención de la Dirección de Niñez.

Los uniformados iniciaron actuaciones preventivas de oficio a raíz de una denuncia formalizada por el padre de una menor de edad. El hecho, reportado a las 21:00 horas, involucra a su hija de 13 años, quien manifestó haber sido víctima de una conducta inapropiada el pasado sábado 3 del corriente mes, aproximadamente a las 17:00 horas, mientras se encontraba en el patio frente al domicilio de una amiga que tiene la misma edad.

Según el relato de la menor denunciante, en circunstancias en que se disponía a ingresar a la vivienda de su amiga y procedía a cerrar el portón del lugar, se le aproximó el abuelo de la chica, un hombre mayor de edad que reside junto a su nieta en la misma vivienda. El individuo, tras saludarla con un beso en la mejilla, “colocó ambas manos sobre la ropa de la menor, a la altura del sector de los glúteos”.

Posteriormente, el mencionado individuo continuó con una actitud que la menor describió como “inapropiada”, ya que le observaba de manera reiterada y desubicada “las piernas” de la joven.

Ante lo sucedido, el denunciante expresó su deseo de que se dé intervención inmediata a la Dirección de Niñez local.

El caso quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. Uno de la ciudad de Las Heras, instancia judicial que deberá determinar los pasos a seguir en la investigación.