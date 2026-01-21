Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación judicial por un importante robo en Los Antiguos tuvo avances significativos tras dos allanamientos positivos realizados por la DDI de Perito Moreno. Se recuperaron muebles y electrodomésticos denunciados como sustraídos, mientras la causa tomó un giro sensible: la principal hipótesis señala que la hija de la damnificada y su yerno habrían retirado y vendido los bienes.

La ciudad de Los Antiguos se vio sacudida en los últimos días por un caso policial que, además de la magnitud del robo denunciado, expuso una situación familiar de extrema gravedad. La investigación comenzó el pasado 15 de enero, cuando una vecina mayor de edad, identificada como Rodríguez M., se presentó en la Comisaría Cabo Grippo para denunciar la sustracción de numerosos bienes de su domicilio, entre ellos muebles, electrodomésticos y elementos de uso cotidiano indispensables para la vida diaria.

Según consta en la denuncia, del interior de la vivienda fueron retirados una heladera, un lavarropas, una cocina, un sillón, una mesa, sillas, un somier y otros muebles, lo que generó no solo un perjuicio económico considerable, sino también un fuerte impacto emocional en la damnificada. A partir de esa presentación formal, se inició una investigación que avanzó de manera sostenida durante varios días y que culminó, el 19 de enero, con la realización de dos allanamientos simultáneos.

Parte de los objetos secuestrados por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia en la Instrucción de lo Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelin. Los procedimientos comenzaron alrededor de las 17 horas y se llevaron adelante en dos domicilios ubicados en puntos distintos de la localidad: uno en inmediaciones de la calle Martín Fierro y Alameda, y otro en la intersección de San Martín y Presidente Perón.

Los allanamientos estuvieron a cargo del personal de la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno, con la colaboración de efectivos policiales de Los Antiguos. En el primer domicilio, situado en la zona de Martín Fierro y Alameda, los investigadores lograron secuestrar elementos considerados de interés para la causa, los cuales permitirán seguir reconstruyendo el recorrido de los bienes sustraídos y la posible participación de distintas personas.

En tanto, el procedimiento realizado en la vivienda ubicada sobre las calles San Martín y Presidente Perón arrojó resultados positivos de mayor relevancia. Allí se procedió al secuestro de varios de los elementos denunciados como robados, coincidentes con la descripción aportada por la damnificada. Todos los bienes recuperados fueron trasladados a la comisaría local, donde quedaron bajo resguardo judicial, a disposición de la causa.

De acuerdo a lo informado oficialmente, los moradores de las viviendas allanadas fijaron domicilio y quedaron supeditados al avance de la investigación, mientras se continúan reuniendo pruebas y testimonios para determinar responsabilidades. No se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, a partir del análisis del material secuestrado y de las declaraciones que obran en el expediente.

Una hipótesis que conmociona

Con el avance de las actuaciones, la causa tomó un giro que generó conmoción en el ámbito local. Según fuentes cercanas a la investigación, la principal línea que se investiga indica que habría sido la propia hija de la señora Rodríguez, junto a su yerno, quienes habrían retirado los muebles y electrodomésticos del domicilio y posteriormente los habrían comercializado.

Esta hipótesis, de confirmarse, coloca el caso en un contexto de conflicto intrafamiliar que agrava aún más la situación de la damnificada y suma complejidad a la investigación judicial. Los investigadores trabajan ahora en determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas, así como el destino final de los elementos sustraídos que aún no fueron recuperados.