El personal del Colegio Secundario N° 15 de Los Antiguos registró un grave incidente durante el horario de recreo, cuando un alumno de 16 años reaccionó violentamente al ser abordado por una auxiliar docente, lo empujó y lo tomó del cuello. El menor amenazó a otro estudiante e intentó agredir a un compañero que intentaba calmarlo. El jefe de auxiliares consiguió contenerlo. La denunciante se siente amedrentada y radicó la denuncia penal por lesiones y amenazas.

Se trata de la misma institución educativa que, a fines de octubre, fue noticia en La Opinión Austral por un nene de 13 años que llevó una navaja y se la mostró a sus pares dentro del aula. El estudiante exhibió la navaja a sus compañeros, que presuntamente le hacían bullying, como una aparente forma de defensa. La policía y la Justicia de Menores intervinieron tras el incidente. Las autoridades investigaron el caso para determinar las medidas correctivas y de acompañamiento necesarias para todos los menores implicados.

El hecho tuvo lugar el jueves a las 10:20 horas en el establecimiento educativo ubicado en calle Perito Moreno N° 253. La denuncia fue radicada a las 18:30 horas por una mujer de 38 años, auxiliar docente, quien se encontraba desempeñando sus funciones laborales durante el recreo, acompañada por dos auxiliares docentes que fueron identificados.

El altercado se inició cuando la denunciante observó al alumno descendiendo las escaleras del establecimiento gritando y arrojando su campera al suelo. Uno de los trabajadores se acercó a preguntarle qué pasaba, pero el menor reaccionó de manera agresiva, lo empujó, se dirigió a la denunciante, la tomó del cuello y la tiró hacia atrás.

La situación escaló cuando el adolescente comenzó a amenazar a otro estudiante de 18 años. Cuando otro adolescente intervino e intentó calmar la situación, el joven en cuestión intentó agredirlo con un golpe de puño. Finalmente, intervino el jefe de auxiliares, quien logró contener al alumno al sujetarlo de los brazos, momento en el que el chico siguió arrojando golpes y amenazando a los presentes en el lugar.

La denunciante manifestó en la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” de la localidad de Los Antiguos sentirse amedrentada por los términos vertidos durante el altercado y solicitó acción penal por la lesión sufrida, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.