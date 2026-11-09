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Durante la noche del domingo, un violento vuelco registrado sobre la traza de la Ruta Provincial N° 43 movilizó a los cuerpos de seguridad y salud en las inmediaciones de la localidad de Perito Moreno, en una intervención contrarreloj que demandó alta profesionalidad y precisión técnica para asistir a los cuatro tripulantes de un automóvil que protagonizó un aparatoso despiste.

El alerta se encendió en las pantallas de los centros de despacho en plena franja nocturna, estructurándose un operativo que abarcó desde las 21:33 hasta las 22:27 horas. El siniestro vial tuvo lugar exactamente a unos 33 kilómetros del casco urbano peritomorense, en un tramo de la ruta que conduce hacia la vecina localidad cordillerana de Los Antiguos, un sector caracterizado por banquinas pronunciadas y condiciones de visibilidad que suelen tornarse adversas una vez caída la noche en la meseta patagónica.

Ante el aviso de un vehículo volcado sobre la banquina, una dotación perteneciente a la División Cuartel 12° de Bomberos partió de inmediato hacia el lugar del hecho. Al arribar a la escena, los rescatistas se encontraron con un automóvil marca Ford Focus que presentaba daños materiales de consideración en su carrocería, producto de los sucesivos tumbos sufridos tras perder la estabilidad en plena marcha.

El panorama inicial exigió una jerarquización instantánea de prioridades por parte del personal interviniente. Mientras una fracción de la dotación aseguraba el perímetro y evaluaba la estabilidad estructural del rodado para prevenir incendios, los rescatistas focalizaron su atención en los ocupantes. En las inmediaciones del vehículo, tendida sobre la superficie de tierra, se encontraba una de las pasajeras con evidentes signos de dolor, lo que activó de inmediato los protocolos de trauma.

Los bomberos procedieron a aplicar las técnicas de inmovilización y extricación espinal con sumo cuidado, resguardando la columna vertebral de la víctima para evitar lesiones irreversibles antes de su derivación al equipo médico. En simultáneo, el personal especializado ejecutó el corte preventivo de la batería y del sistema eléctrico del Ford Focus, una maniobra clave para neutralizar cualquier foco ígneo latente ante el derrame potencial de fluidos sobre el motor caliente.

La complejidad de la emergencia requirió un trabajo articulado de fuerte impronta interagencial. En la escena operó coordinadamente la dotación de bomberos junto a los profesionales sanitarios del Hospital Distrital de Perito Moreno, quienes dispusieron las ambulancias para el traslado de los heridos, y efectivos de la Comisaría local, abocados al corte preventivo del tránsito y a la recolección de los primeros indicios accidentológicos para establecer las causas fehacientes del despiste.

Hacia las 22:27 horas, tras intensos minutos de labor técnica y contención, el operativo culminó con la totalidad de los cuatro ocupantes debidamente asistidos y derivados al centro de salud para su evaluación clínica complementaria, mientras el vehículo quedó asegurado a la vera de la ruta.