Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El compromiso cotidiano de los cuarteles de bomberos volvió a quedar reflejado este sábado en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, donde dotaciones de Los Antiguos y Puerto San Julián intervinieron en dos rescates vehiculares complejos que, gracias al rápido y profesional accionar, concluyeron sin personas lesionadas ni daños materiales. Las intervenciones, desarrolladas en escenarios naturales y de difícil acceso, pusieron de relieve la importancia de la prevención, la capacitación permanente y la respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Según pudo saber La Opinión Austral, en la localidad de Los Antiguos, el operativo se desplegó en la ribera del río, un sector que suele presentar condiciones inestables, especialmente en zonas de banquina. Allí, una camioneta Ford Ranger quedó comprometida tras ceder el terreno, generando un serio riesgo de vuelco. La situación obligó a los bomberos a trabajar con extrema precaución, asegurando el vehículo antes de proceder a su liberación. El terreno blando y la cercanía del curso de agua añadieron complejidad a la maniobra, que fue resuelta con éxito gracias a la correcta evaluación del escenario y al uso adecuado de las herramientas de rescate.

Una autobomba sacando a la Ford Ranger. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Horas más tarde, en Puerto San Julián, la intervención tuvo lugar en un entorno completamente distinto pero igualmente desafiante. En la zona de arena de la Playa del Segundo Cabo, una camioneta Volkswagen Amarok quedó encajada, imposibilitada de salir por sus propios medios. Ante el llamado de auxilio, el personal del cuartel local acudió al lugar y utilizó el malacate de la unidad de bomberos, un recurso fundamental para este tipo de rescates. La maniobra permitió retirar el rodado sin inconvenientes, evitando mayores complicaciones en un sector turístico frecuentado por vecinos y visitantes.

En ambos procedimientos, el denominador común fue la ausencia de personas heridas y de daños materiales, un resultado que no es casual. Detrás de cada intervención hay horas de entrenamiento, conocimiento del territorio y una vocación de servicio que se manifiesta incluso en situaciones que, a simple vista, podrían parecer menores, pero que en segundos pueden transformarse en emergencias graves.