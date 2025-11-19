Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 19 de noviembre, a horas de la madrugada, una propiedad de la localidad de Los Antiguos se vio afectada por un incendio. La situación ocurrió alrededor de las 02:48 horas en una vivienda de construcción tipo alpina, ubicada sobre la calle Fitz Roiz al 400 y movilizó a personal de Bomberos y de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo”. La intervención fue solicitada por un vecino que advirtió la presencia de llamas en el lugar.

Al arribar, la dotación local constató que el foco ígneo se concentraba en la planta alta, específicamente en un dormitorio que presentaba un avanzado nivel de combustión. La naturaleza de la construcción elevó drásticamente el peligro, ya que afectó principalmente a un dormitorio que “presentaba un avanzado nivel de combustión y riesgo de colapso“.

Así quedó parte de la vivienda tras el principio de incendio. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

De acuerdo a lo que explicaron fuentes policiales consultadas por el diario La Opinión Austral, el riesgo fue debido “a que el piso y la tirantería eran íntegramente de madera“. Este material inflamable amenazó con una rápida propagación hacia sectores inferiores de la vivienda y, críticamente, hacia una propiedad lindante.

Asimismo, de manera inmediata, el personal bomberil desplegó material y equipamiento específico, logró contener el avance del fuego y, de ese modo, evitar daños mayores. Tras asegurar el foco principal, se procedió a tareas exhaustivas de remoción, enfriamiento y extracción de material caliente en el sector del living para extinguir por completo las brasas y asegurar la zona.

La propiedad de construcción al estilo alpina que fue afectada. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Durante la mañana de este miércoles, se llevaron adelante las tareas periciales correspondientes a cargo del jefe del Gabinete Criminalístico (oficial principal Michele Quiroga), en coordinación con el jefe de Bomberos (oficial inspector Fabian Soraire). Tras un análisis técnico detallado, se estableció la causa del siniestro fue accidental, producto de la obstrucción en el tiraje de uno de los calefactores ubicados en la planta baja.

Fuentes consultadas explicaron que dicha obstrucción “generó un exceso de temperatura que derivó en la posterior ignición del revestimiento de madera, afectando finalmente parte del nivel superior de la vivienda”. Afortunadamente, el rápido accionar de los bomberos no dejó víctimas fatales. Las actuaciones relativas al suceso continúan a cargo de las áreas intervinientes de la Policía y Bomberos.