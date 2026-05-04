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Un procedimiento judicial que tenía como objetivo avanzar en una causa por violencia de género terminó derivando en un hallazgo inesperado en la localidad de Los Antiguos. Durante un allanamiento ordenado por la Justicia provincial, efectivos policiales encontraron droga en el interior de una vivienda, lo que motivó la inmediata intervención de la Justicia Federal y la apertura de una nueva línea investigativa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el operativo se llevó a cabo en horas de la mañana del domingo en la chacra Messina, ubicada en el sector de Baden del Río, en el marco de una causa de abordaje intrafamiliar tramitada ante el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia N° 1 de Las Heras. La medida había sido dispuesta con un objetivo puntual: secuestrar dispositivos tecnológicos, principalmente teléfonos celulares, que se encontrarían en poder del morador del domicilio.

Sin embargo, en el desarrollo de la diligencia, el procedimiento tomó un giro imprevisto. Mientras realizaban la inspección en el interior de la vivienda, los efectivos observaron sobre una mesa de la cocina varios envoltorios de nylon transparente que contenían una sustancia blanquecina, compatible a simple vista con estupefacientes.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Se dio intervención al Juzgado Federal con asiento en Caleta Olivia, a través de la fiscal auxiliar Romina Cerezo, quien dispuso la participación de personal especializado de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de la localidad de Perito Moreno.

Ya con la presencia de los especialistas, se procedió a realizar el test orientativo -conocido como narcotest-, que arrojó resultado positivo para cocaína. En total, se secuestraron 4,3 gramos de la sustancia, además de una balanza de precisión, elemento que suele ser considerado indicio relevante en investigaciones vinculadas a la posible comercialización o fraccionamiento de droga, indicaron fuentes consultadas por este diario.

El procedimiento dejó así al descubierto una situación que excede el marco inicial de la causa por violencia de género y abre interrogantes sobre la posible existencia de otras conductas delictivas en el ámbito investigado. En este sentido, la intervención de la Justicia Federal marca un cambio de fuero y de enfoque, ampliando el alcance de las actuaciones. En cuanto al morador de la vivienda, las autoridades procedieron a notificarlo formalmente sobre la existencia de la investigación en su contra, así como de sus derechos y la designación de un defensor, en línea con las garantías procesales vigentes.