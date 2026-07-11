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Un allanamiento realizado en la localidad de Los Antiguos, que tenía como objetivo esclarecer un hecho delictivo contra la propiedad, terminó derivando en una investigación de competencia federal luego de que personal policial encontrara cannabis en el interior de la vivienda inspeccionada.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el procedimiento se desarrolló durante la jornada del pasado 9 de julio y estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad, quienes actuaron bajo las directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 con asiento en la ciudad de Las Heras. La medida judicial se llevó adelante en un domicilio del Barrio 59 Viviendas, en el marco de una causa destinada a recuperar elementos denunciados como robados.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos realizaron una inspección exhaustiva de la vivienda con el propósito de localizar los bienes denunciados como sustraídos. Sin embargo, tras revisar el inmueble, los investigadores no lograron hallar ninguno de los elementos buscados.

Pese a ello, durante el registro encontraron varios frascos de vidrio que contenían una sustancia vegetal que despertó sospechas entre el personal especializado. Ante el hallazgo, los efectivos realizaron el correspondiente test orientativo de campo, cuyo resultado fue positivo para cannabis. A partir de esa constatación, se dio inmediata intervención a la Sede Fiscal Descentralizada con asiento en Caleta Olivia, que asumió la investigación por la posible infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Como consecuencia de las actuaciones, un hombre mayor de edad quedó supeditado a la causa federal mientras continúan las diligencias judiciales para determinar las circunstancias del caso y el alcance de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. En el transcurso del allanamiento, los efectivos advirtieron que en la vivienda se encontraba una niña menor de edad.

Frente a esa situación y conforme a los protocolos vigentes, se dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia del municipio de Los Antiguos, organismo que evaluó las medidas de resguardo correspondientes para garantizar el bienestar de la menor.