La Justicia Federal de Santa Cruz emitió este jueves una sentencia que, si bien reafirma la lucha contra el narcotráfico en la región, evidencia la profunda complejidad social y geográfica que afronta el sistema penal argentino.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz (TOF) condenó a NL Arévalo Aguiar, una mujer de 35 años oriunda de Los Antiguos, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización. Sin embargo, el fallo incluyó una medida excepcional: la pena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda.

El expediente judicial se originó en 2021 a partir de una nota de la Prefectura Naval Argentina en Caleta Olivia, basada en una denuncia telefónica anónima que alertaba sobre la venta de marihuana a mineros y la participación de Arévalo. La acusada, que se desempeñaba como empleada municipal desde 2011 y también trabajaba como peluquera, fue señalada por comercializar sustancias para un individuo que había sido detenido previamente.

Vigilancia y la “movida”

La investigación, que recayó en la justicia federal, incluyó tareas de campo y tecnología de punta para la región. Los agentes de Prefectura realizaron vigilancia fija y móvil sobre su domicilio, observando un “ingreso y egreso constante de personas que permanecían apenas unos minutos en el lugar“, una conducta que la Justicia consideró compatible con la venta de estupefacientes al menudeo.

La evidencia más contundente surgió de la intervención telefónica. El análisis de las comunicaciones reveló un patrón de diálogos que utilizaban un lenguaje codificado para disimular la actividad ilícita. Términos como “flores,” “churros,” “pepa,” “movida” y “Ramón” eran empleados para negociar pedidos, precios y entregas de las sustancias. Se documentaron diálogos directos en los que, por ejemplo, se preguntaba: “¿Tenés flores? Pasame dos” o “Traeme una pepa“. Los mensajes de WhatsApp y Facebook encontrados en su celular confirmaron esta operatoria, incluyendo consultas por marihuana, cocaína y LSD, y solicitudes de venta fiada.

El frente del edificio donde se hizo el juicio abreviado. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El 18 de noviembre de 2022, el allanamiento a su domicilio, ubicado en el barrio conocido detrás de un reconocido restaurante, confirmó las sospechas. Allí se secuestraron 74,93 gramos de marihuana. El destino de comercialización quedó acreditado no solo por la cantidad, sino por la forma en que la droga estaba distribuida y oculta en distintos puntos de la casa (en el living comedor y en el bolsillo de un pantalón en el primer piso). Más aún, se incautaron dos balanzas digitales con residuos de marihuana y cocaína, elementos clave para el fraccionamiento y venta.

El porqué de la domiciliaria

Arévalo Aguiar, quien admitió el hecho en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, fue condenada a los cuatro años solicitados por la Fiscalía. Sin embargo, la discusión se centró en la modalidad de cumplimiento. El fiscal general interino, Gastón Franco Pruzan, solicitó que la pena se ejecute bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El Tribunal accedió a esta morigeración, basándose en la Ley, que contempla la posibilidad para la madre de un niño menor de cinco años a su cargo. Arévalo es madre de dos niños que conviven con ella, de 9 y 2 años de edad. Además, se consideró su condición de salud, pues la condenada se encuentra bajo tratamiento por depresión y episodios de convulsiones.

Pero el factor geográfico, una realidad ineludible, fue determinante en la decisión judicial. La sentencia hace una mención explícita a la “situación de súper población en las cárceles de nuestro país“. Más importante aún, señaló que “la cárcel de mujeres más cercana la ubicada en Santa Rosa, La Pampa, a más de 1600 kilómetros del domicilio de la enjuiciada”.

El cumplimiento de la condena, será de control mixto. Se utilizará la vigilancia electrónica (toda una novedad tecnológica para la zona) y, mientras se implementa este sistema, la Gendarmería Nacional Argentina, Sección Los Antiguos realizará rondas semanales en días y horarios aleatorios en el domicilio de la mujer