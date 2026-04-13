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Una investigación por hurto que se venía desarrollando en Los Antiguos tuvo en las últimas horas un avance significativo, tras una serie de allanamientos simultáneos que permitieron el secuestro de elementos clave para la causa y la detención de uno de los principales sospechosos. El operativo, ordenado por la Justicia, se desplegó en distintos puntos de la localidad y contó con la participación de varias áreas especializadas.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes consultadas se pudo establecer que las diligencias fueron llevadas adelante por personal de la División Comisaría de Los Antiguos, en el marco de una causa por hurto que tramita en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras. En cumplimiento de la orden judicial, los efectivos realizaron allanamientos y requisas vehiculares en tres ubicaciones específicas: un departamento sobre la avenida 11 de Julio, un galpón de carpintería en esa misma arteria y una vivienda situada en la calle Ara General Belgrano.

Agentes ingresando a uno de los domicilios. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El operativo no se desarrolló de manera aislada. Contó con la colaboración de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Perito Moreno, lo que permitió reforzar la tarea en el terreno y avanzar con mayor precisión en la búsqueda de elementos vinculados al hecho investigado.

Según se informó oficialmente, las diligencias arrojaron resultados positivos. Durante los procedimientos, los efectivos lograron secuestrar diversas herramientas que estarían directamente relacionadas con el hurto bajo investigación. Estos elementos serán ahora sometidos a peritajes y análisis que permitirán determinar su origen y su posible vinculación con otros episodios delictivos.

En cuanto a las personas involucradas, uno de los sospechosos, un hombre de aproximadamente 43 años identificado como Garrido, quedó detenido y permanece a disposición de la Justicia a la espera de ser indagado. Otro individuo señalado en la causa fue notificado y fijó domicilio, quedando también sujeto al proceso judicial.

Uno de los aspectos que más relevancia adquiere en la investigación es la posible conexión del detenido con otros hechos delictivos recientes. De acuerdo a fuentes policiales, el entrecruzamiento de datos permitió establecer que sus huellas dactilares habrían sido halladas en escenas vinculadas a otros robos, lo que abre una nueva línea investigativa y podría ampliar el alcance de la causa.