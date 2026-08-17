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Un procedimiento preventivo realizado durante la jornada del sábado en Los Antiguos terminó con la detención de un hombre de 51 años que era buscado por la Justicia y sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo saber que la intervención se produjo alrededor de las 13:40, cuando personal policial que desarrollaba tareas preventivas logró localizar al sospechoso mientras circulaba por la vía pública a bordo de una camioneta.

La presencia de los efectivos permitió identificar al hombre y verificar su situación ante las autoridades judiciales. Una vez constatada la existencia del requerimiento, los uniformados procedieron a interceptarlo y concretar la detención.

El procedimiento se desarrolló en un contexto de tareas preventivas destinadas a reforzar la presencia policial y detectar posibles situaciones vinculadas con personas que registren requerimientos judiciales.

En este caso, las averiguaciones realizadas durante el operativo permitieron establecer que el hombre de 51 años tenía un pedido de captura vigente, por lo que su permanencia en libertad se encontraba condicionada por una orden emitida desde el ámbito judicial.

Tras ser interceptado, el individuo fue detenido y puesto inmediatamente a disposición de la Justicia, que deberá determinar los pasos procesales correspondientes de acuerdo con la causa que originó el pedido de captura.

La intervención se concretó mientras el hombre se desplazaba a bordo de una camioneta, circunstancia que permitió a los efectivos ubicarlo y actuar antes de que abandonara la zona.