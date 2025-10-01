Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Los Antiguos se iniciaron actuaciones preventivas a raíz de la comunicación realizada por un vecino residente de la calle Tehuelches. El ciudadano informó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo estacionado en las cercanías, específicamente detrás del jardín, el cual, según su testimonio, había estado realizando maniobras imprudentes en varios tramos.

Al llegar al lugar indicado, los agentes policiales confirmaron la veracidad de la denuncia. Observaron un automóvil Volkswagen Vento de color gris, ocupado por dos individuos: un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. El conductor del vehículo fue identificado como A.F.C, de 56 años, quien presentaba signos evidentes de encontrarse en un avanzado estado de ebriedad.

El hombre manifestó a los oficiales que trabajaba en el centro asistencial local y solicitó ser trasladado junto con la mujer que lo acompañaba para recibir asistencia de sus colegas. Dada la situación y considerando que no contaba con familiares o allegados que pudieran hacerse cargo de él en ese momento, los agentes tomaron una decisión.

En conformidad con lo establecido en el Artículo 41° Inciso “F” de la Ley Provincial de Seguridad Pública 3523/16, decidieron trasladarlo a él y a su acompañante al centro asistencial en el mismo vehículo, conducido por un oficial capacitado y tomando todas las precauciones necesarias, previa autorización del propietario del automóvil.

Una vez en el centro, se rehusó a recibir atención médica y comenzó a comportarse de manera inapropiada, incluso llegó a tenderse en el suelo debido a su estado de ebriedad. A pesar de las indicaciones de los agentes para que cesara en su actitud, hizo caso omiso a las directivas, lo que llevó a su detención en calidad de contraventor por infringir el Artículo 46° de la Ley Provincial 3125/10. El personal médico de guardia certificó el estado de ebriedad mediante un informe.

La secretaria del Juzgado de Paz fue informada sobre el incidente y determinó que el hombre fuera liberado una vez cumplidos los plazos legales correspondientes. En cuanto al vehículo involucrado, se procedió a labrar el acta de comprobación de infracción. El automóvil fue retenido y trasladado al corralón municipal, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Faltas.